Familles nombreuses, la vie en XXL : Justine Cordule enceinte de son 7ème enfant !

Alors que les Henry, les Bleuse, les Tondu, les Leclezio, les Villain Blanchard et les Dolley sont toujours à retrouver dans Familles nombreuses, la vie au soleil sur TF1, les familles de Familles nombreuses, la vie en XXL continuent de rester actives sur les réseaux sociaux en attendant la saison 4. Cindy et Seb Van Der Auwera ont d'ailleurs partagé des photos de leur récent mariage tandis que Amandine Pellissard et Alexandre Dol, marié à Ambre, sont plutôt occupés à répondre aux critiques de certaines internautes. De son côté, la famille Cordule a annoncé une grande nouvelle.

Bébé numéro 7 en route pour les Cordule !

Quelle est-elle ? Bébé numéro 7 est en route ! Eh oui, Justine est de nouveau enceinte : "Voici notre surprise... Nous sommes très heureux en ce moment de vous faire savoir que notre famille nombreuse va s'agrandir pour notre plus grand bonheur. Les frères et soeurs sont heureux", ont annoncé la mère de famille, son mari Steeve et leurs six enfants sur Instagram avec une jolie photo sur laquelle on découvre que le bout de chou arrivera en 2022. Les internautes sont désormais de curieux de savoir si Justine Cordule attend un petit garçon ou une petite fille. Dévoilera-t-elle le sexe de son bébé avant l'accouchement ? Affaire à suivre !