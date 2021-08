Familles nombreuses, la vie au soleil : les Henry, une fausse famille nombreuse ? Yaëlle répond

Alex et Yaëlle Henry répondent déjà à des critiques

Pour la période estivale, TF1 décline son émission Familles nombreuses, la vie en XXL avec Familles nombreuses, la vie au soleil. Les téléspectateurs vont y découvrir 6 nouvelles familles parties s'installer à l'Île de la Réunion, Tahïti, Majorque, en Corse, sur la Côte d'Azur et aux Caraïbes : les Bleuse, les Dolley, les Henry, les Tondu, les Leclezio et les Villain Blanchard. Ils ont déjà eu le droit à un petit aperçu avec les portraits dévoilés par TF1. Un détail en a d'ailleurs interpellés certains : Alex et Yaëlle Henry n'ont que 3 enfants.

Ils ne les considèrent donc pas comme une famille nombreuse. Les jeunes parents, qui ont le projet de rénover entièrement une maison provençale, ont eu l'occasion de répondre aux critiques dans une interview accordée à Gala : "On a eu la remarque plusieurs fois. Nous, ce qu'on y répond c'est qu'en France trois enfants c'est considéré comme une famille nombreuse et que c'est pas nous qui avons fait le casting donc on nous a pris", explique Yaëlle avant que son homme ajoute : "On n'y est pour rien".

"On a l'habitude"

Influenceuse de métier, la maman d'Eden, Neva et Léo avoue être déjà habituée aux remarques des internautes. Elle n'appréhende donc pas celles qui risquent d'arriver avec Familles nombreuses, la vie au soleil : "Je travaille sur les réseaux sociaux depuis deux ans et ça fait six ans maintenant que je suis sur Instagram. C'est vrai qu'on est prêts, alors peut-être pas exactement à ce qu'on va vivre, mais en tout cas, on a l'habitude des critiques. Ça arrive déjà sur les réseaux sociaux, sans pour autant être exposés à la télé, donc on y est préparés, c'est vrai qu'on est assez blindés là-dessus et qu'on perd pas trop de temps à répondre à tout ça, et puis on se concentre sur ce qui est positif."

Alex et Yaëlle Henry n'ont d'ailleurs pas le projet d'agrandir leur famille pour le moment : "Si ça arrive, on sera prêts à accueillir un autre enfant. Mais on n'est pas en train de se dire 'on va faire un bébé cette année'. On n'a pas de chiffre défini, on savait qu'on en voulait trois après plus c'est très bien et si on reste à trois, ce sera très bien aussi."