Familles nombreuses, la vie au soleil : faites connaissance avec 6 nouvelles familles !

Après les Pellissard, les Dol, les Van Der Auwera, les Gayat ou encore les Blois, TF1 s'intéresse à 6 nouvelles familles, qui ont décidé de tout quitter pour partir s'installer, dans des lieux paradisiaques, dans sa déclinaison de Familles nombreuses, la vie en XXL. La diffusion de Familles nombreuses, la vie au soleil commence le 16 août 2021 à 17h30. En attendant, la chaîne nous donne un petit aperçu de qui sont les Bleuse, les Tondu, les Leclezio, les Henry, les Villain Blanchard et les Dolley au quotidien hors du commun.

Les 6 familles de Familles nombreuses, la vie au soleil

La famille Bleuse

La famille Bleuse est installée à Majorque, aux Baléares : "Pour nous, Majorque représente l'île de la fertilité." C'est le cas de le dire puisque Miriam et Emmanuel sont arrivés sur l'île avec un seul enfant : ils en ont eu 6 de plus depuis. La tribu de 9 musiciens mène une vraie vie de rêve aux Baléares : la mer, le soleil, la plage... que demander de mieux ! Eh bien, croyez le ou non, il y a quand même des galères : "Il ne faut pas penser que d'élever une famille XXL, ça se fait en claquant des doigts", confie Emmanuel.