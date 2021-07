Amandine Pellissard accusée d'abuser des filtres sur ses photos : sa réponse cash aux "rageuses"

Il y a quelques semaines, Amandine Pellissard a vécu un véritable drame : elle a été victime d'une fausse couche. Elle a donc perdu son neuvième bébé, mais cette terrible nouvelle n'a pas empêché les haters de lui envoyer des messages "honteux" et "déplacés". La mère de famille est d'ailleurs l'une des cibles préférées des détracteurs : ils l'ont notamment accusée de profiter des allocs et l'ont clashée sur ses injections aux lèvres. Aujourd'hui, certains d'entre eux s'attaquent à Amandine Pellissard pour ses photos sur les réseaux sociaux.

Amandine Pellissard contre-attaque face aux "rageuses"

Pour quelques internautes, la compagne d'Alexandre Pellissard abuse des filtres sur ses clichés : ils pensent même qu'elle en retouche certains. Fatiguée par ces remarques, la participante à Familles nombreuses, la vie en XXL a répondu cash aux "rageuses" avec une photo d'elle sans filtre en story sur Instagram : "Eh non, photo sans filtre. Sorry", a-t-elle posté avant de balancer : "Pour les rageuses (car souvent ce sont des femmes hein), je ne comprends pas, (au risque de paraître bête). Pourquoi dès qu'on poste une photo où on n'est pas forcément trop pourrie, vous mettez forcément en commentaire : 'Merci les filtres'."