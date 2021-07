Amandine Pellissard répond aux messages "honteux" et "déplacés" sur sa fausse couche

"On ne juge pas la souffrance, le passif des gens"

La maman qui a récemment été victime d'usurpation d'identité a aussi expliqué : "On ne juge pas la souffrance, le passif des gens. Vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas par quoi je suis passée. J'ai le droit de vouloir un 9ème enfant, d'avoir ce besoin viscéral, on a le droit de se projeter dans cette vie à 11, puisque ce 9ème enfant est déjà né dans notre coeur de parent". "Ne vous occupez pas de savoir si mon corps dit stop ou pas. Mon corps vous dit merde. Je ne vais pas changer ma façon de voir les choses, d'avancer dans la vie et de me relever parce que ça déplait à certains. J'écoute les conseils de ma gynécologue, j'écoute mon coeur de maman et ça me suffit" a-t-elle commenté.

Malgré la souffrance de la perte de son bébé, Amandine Pellissard a indiqué : "Demain sera un autre jour et le temps va faire son travail. Je ne suis pas quelqu'un qui baisse les bras comme ça. Il faut juste laisser le temps au temps, j'ai choisi de faire confiance à la vie et à l'avenir".