Ambre (Familles nombreuses, la vie en XXL) et Alexandre Dol mariés : ils dévoilent une 1ère photo

Familles nombreuses, la vie en XXL revient prochainement sur TF1 pour la saison 4 ! En attendant la diffusion, un couple emblématique de l'émission a annoncé son mariage sur les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas encore Cindy et Sébastien Van Der Auwera. C'est le 13 juillet 2021, Alexandre et Ambre Dol se sont unis devant leurs proches dans un sublime endroit appelé "Le petit Roulet en Provence". Il s'agit d'une ferme, souvent privatisée pour les mariages, située à Cavaillon dans le département du Vaucluse.

Ambre et Alexandre Dol mariés !

Impatiente d'annoncer la grande nouvelle à ses abonnés, Ambre a partagé une première photo de son époux et elle en tenue de mariés sur Instagram : "Je vous partage une photo de notre mariage. J'étais tellement pressée de vous faire découvrir notre bonheur. Je prendrai plaisir à vous expliquer les détails de notre mariage sur mon compte Instagram. En attendant sachez juste que cette journée à été au-delà de nos espérances : nous sommes totalement comblés !"

La mère de famille ajoute : "C'était un rêve de princesse de devenir sa femme et il a été réalisé ce mardi 13. Ce mariage ce n'est pas seulement le nôtre mais aussi celui de toute notre famille ! Ça fait 2 ans et demi qu'on le prépare et que l'on fait en sorte de s'offrir le mariage de nos rêves... Tout était parfait." Les téléspectateurs ont d'ailleurs pu suivre les préparatifs dans la saison 3 de Familles nombreuses, la vie en XXL.