Familles nombreuses, la vie en XXL : la mise au point de Diana Blois sur la situation pro de Gérôme

"Vous êtes un peu à la bourre"

Les familles de Familles nombreuses, la vie en XXL sont très actives sur les réseaux sociaux et toujours prêtes à répondre aux critiques et aux rumeurs à leur sujet. Diana Blois a d'ailleurs réagi aux accusations d'abus de notoriété pour obtenir des repas gratos au McDo : "Je vous en prie les amis, ne soyez pas aussi ridicules que les 101 réponses à ce gros message fake, et aussi cons que celui qui l'a inventé et écrit pour buzzer." La mère de 9 enfants a ensuite posté une nouvelle mise au point, sur la situation professionnelle de son mari Gérôme cette fois-ci.

Certaines personnes n'étaient pas encore au courant, mais Gérôme Blois a retrouvé un travail il y a quelques mois : "Je fais une réponse collective pour ceux qui sont un peu à la bourre : oui, Chouchou a trouvé du travail. Depuis le mois d'avril ! Vous êtes un peu à la bourre, les gars... Il travaille depuis le mois d'avril dans une boîte d'informatique et tout va pour le mieux", a expliqué Diana Blois en story sur Instagram. Une nouvelle situation qu'on devrait découvrir dans la saison 4 de Familles nombreuses, la vie en XXL.

"Il a fallu que je rebondisse rapidement"

En attendant la diffusion, les Blois continuent de partager leur quotidien sur les réseaux sociaux. Diana Blois a d'ailleurs retrouvé son mari Gérôme au McDo le temps de sa pause déjeuner. L'occasion pour la mère de famille de réagir une nouvelle fois, avec humour, à la folle rumeur sur les repas gratuits : "On paie notre domac comme toujours et on a retrouvé chouchou qui travaille juste à côté. Et puis go shopping. Avec un peu de chance, je ne vais rien payer encore."