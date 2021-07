Diana Blois (Familles nombreuses) accusée d'abuser de sa notoriété : sa réponse à la folle rumeur

Alors que Ambre Dol a défendu son mari Alexandre face aux critiques et Amandine Pellissard a répondu aux haters suite à sa fausse couche, une autre maman de Familles nombreuses, la vie en XXL a dû se justifier sur les réseaux sociaux. Pour quelle raison ? Diana Blois a été accusée de se servir de sa notoriété, grâce à l'émission de TF1, pour obtenir des repas gratos au McDo.

Diana Blois répond aux accusations surprenantes

C'est sur le groupe Facebook "Anti haters... aimer les familles nombreuses" qu'une internaute a dévoilé un témoignage surprenant d'un supposé "chauffeur routier qui habite le Sud" : "Les Blois, alors là le pompon de l'imbécillité. Je me suis retrouvé avec Diana Blois dans un fast-food lors d'une pause repas à Montpellier et elle a demandé à avoir une réduction, voire ne pas payer car elle passait sur TF1. Les gens et moi-même avons rigolé. Elle s'est ridiculisée, le directeur du fast-food l'a envoyée bouler.", lui aurait-il raconté. Les abonnés de la famille Blois n'ont pas tardé à prendre la défense de Diana.

La participante à Familles nombreuses, la vie en XXL a elle aussi réagi à cette drôle de rumeur : "Je vous en prie les amis, ne soyez pas aussi ridicules que les 101 réponses à ce gros message fake, et aussi cons que celui qui l'a inventé et écrit pour buzzer. Il y en a, ils sont prêts à tout, sérieux. C'est sûrement pas le fait de passer sur TF1 qui nous permettrait d'avoir des gratuités. Plutôt mon Instagram", a balancé Diana Blois en story sur Insta.

"On paie nos McDo nous-mêmes"

Elle a ensuite confié, avec ironie : "On paie nos McDo nous-mêmes. Mais dès qu'on me le fait gratuit, je vous ferai signe, promis ! Mais je ne vous en ferai pas profiter (...) C'était beaucoup trop drôle, on adore. Ne changez rien. Si vous pouviez en rajouter un peu plus, ça me fait de la pub."

Pour la petite histoire, le groupe Facebook "Anti haters... aimer les familles nombreuses" a été signalé par Souk Gayat il y a quelques jours : "Avec l'accord de mon avocat, vous pouvez signaler le groupe 'Anti haters... aimer les familles nombreuses' sur Facebook qui a été piraté, ainsi que la page 'Familles nombreuses XXL leur quotidien'. Ça s'appelle du cyber harcèlement, il faut vraiment stopper toute cette haine envers les familles nombreuses.", a confié l'épouse d'Olivier Gayat.