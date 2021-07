Ambre Dol (Familles nombreuses, la vie en XXL) défend Alexandre face aux critiques

Selon elle, c'est donc la timidité d'Alex qui donne cette vision de lui. "Dans la vie de tous les jours, Alex est déjà un homme comme cela, il a fallu des années pour apprendre à lire dans ses pensées, à créer notre langage à tous les 2... Alors forcément, en l'espace de quelques instants, il vous sera impossible de le connaître et de l'aimer autant que moi !" confie Ambre qui ajoute : "Moi, Ambre Dol, je sais quel homme j'ai épousé, je sais qui est le père et beau-père merveilleux de mes enfants, je sais quelle est sa manière de me rendre heureuse, je sais lire à travers ses réactions, à travers ses paroles et ses actes. Je l'aime avec et sans sa carapace... Parce qu'au fond Alex c'est de la sensibilité englobée dans une virilité qui me rassure chaque jour."

Un beau message pour son mari et une façon de faire comprendre que ce que l'on voit à la télé n'a rien à voir avec la vie de tous les jours. Certains feraient bien d'en prendre de la graine...