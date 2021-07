Amandine Pellissard se confie après sa fausse couche : "C'est un drame trop souvent 'dédramatisé'"

Familles nombreuses, la vie en XXL : Amandine Pellissard annonce la préparation de son livre autobiographique

Alors qu'Amandine Pellissard était enceinte de son neuvième enfant, elle a été victime d'une fausse couche. Quelques jours après la terrible perte de son bébé, et sa réponse aux messages "honteux" et "déplacés" sur le drame, la mère de famille de Familles nombreuses, la vie en XXL donne de ses nouvelles et livre un message courageux et réconfortant. Un message à découvrir par ici !

Après plusieurs échecs, que vous avez pu suivre dans la saison 3 de Familles nombreuses, la vie en XXL, Amandine Pellissard est enfin tombée enceinte de son 9e enfant. Une belle victoire pour la mère de famille et son compagnon Alexandre... gâchée par un horrible drame : "J'ai malheureusement fait une fausse couche à 13 semaines" a annoncé Amandine Pellissard sur Instagram, avant de révéler qu'elle a perdu son bébé. Elle a ensuite eu besoin de temps loin des réseaux sociaux pour faire son deuil. Le message courageux d'Amandine Pellissard après sa fausse couche Après quelques jours d'absence, Amandine est revenue sur Instagram pour donner de ses nouvelles, mais aussi pour pousser un coup de gueule contre les messages "honteux" et "déplacés" qu'elle a reçu suite à sa fausse couche : "Il y a quand même des moments où il faut savoir fermer sa gueule", a-t-elle notamment déclaré. Aujourd'hui, la participante à Famille nombreuses, la vie en XXL, à retrouver prochainement dans la saison 4 sur TF1, poste un message courageux et réconfortant : "Voir l'avenir avec le sourire. Cet élan de soutien de bienveillance dans tous vos messages. Vos témoignages...tellement...tellement nombreux. Nous femmes, mamans.... nous ressentons toutes cette même souffrance, une fausse couche est un drame ..... trop souvent 'dédramatisé' par la société."

Amandine Pellissard ajoute : "Avant tout pleurer c'est humain, la colère c'est humain, l'incompréhension, l'injustice... Tous ces sentiments doivent exister et être exprimer puisque c'est notre histoire, notre vécu. Qu'on le veuille ou non, on restera marqué par cette histoire qui est la nôtre, la vôtre..."