Cindy (Familles nombreuses, la vie en XXL) et Seb Van Der Auwera mariés : ils dévoilent des photos

Cindy ajoute : "Notre parcours s'est enrichi de nos enfants, de personnes devenus des amis chers, de famille de coeur, de filleules, de magnifiques rencontres même les plus insolites ou même inespérées... La route est encore longue mais nous savons une chose: notre amour est intense et s'amplifie au fil de l'ascension ...et nous ne sommes pas seuls.. Apres tout ne dit on pas que 'tout seul on va vite, mais ensemble on va plus loin' ?" Maintenant que le mariage est passé, Seb et Cindy Van Der Auwera envisagent-ils d'avoir un 12ème enfant ?