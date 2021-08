Familles nombreuses, la vie en XXL : Alexandre Dol répond aux critiques sur son rôle de beau-père

Le participant à Familles nombreuses, la vie en XXL continue : "Quand tu as un beau-père qui est froid et distant : les gens critiquent ! Quand tu as un beau-père aimant et impliqué dans l'éducation et la vie de ses beaux enfants : les gens critiquent aussi ! L'esprit mal placé des gens me fatiguent ! Mais vous savez quoi ? Je n'en ai rien à faire !!! Ce que je retiens et ce qui m'importe , c'est que plus tard , Jade , Maëlys et Lizandro garderont en mémoire un beau papa qui les aime , les guide vers leur vie d'adulte comme ses propres enfants !"

"Je resterai impliqué dans leur vie"

Alexandre Dol conclut par : "La famille recomposée chez nous est une famille à part entière : nous avons décidé de la mener ensemble ! Je discute avec les enfants autant qu'Ambre de leurs questionnement sur la vie, leurs disputes avec des amis, leurs doutes... on a des moments de bonheur, de rire mais aussi des disputes ! Je resterai impliqué dans leur vie et ça même quand ils auront pris leur envol ! (...) Notre famille nombreuse et recomposée n'est pas une perfection mais elle est construite dans l'amour, la sincérité !"