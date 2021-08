Yaëlle Henry (Familles nombreuses...) critiquée pour son métier d'influenceuse, elle réagit

Les familles de Familles nombreuses, la vie en XXL sont appréciées par de nombreux internautes, mais certains d'entre eux préfèrent les critiquer. Ce n'est pas Amandine Pellissard qui dira le contraire puisqu'elle commence à avoir l'habitude de réagir aux messages négatifs. La maman de 8 enfants a par exemple récemment répondu à ceux la jugeant pour laisser l'une de ses filles se maquiller. L'une des familles de Familles nombreuses, la vie au soleil est elle aussi en train de découvrir les joies de la notoriété.

La mise au point de Yaëlle Henry

Les Henry sont par exemple accusés d'être une fausse famille nombreuse avec leurs 3 enfants, Neva, Léo et Eden, seulement, et d'avoir rejoint l'émission de TF1 pour permettre à Yaëlle d'agrandir son nombre de followers. Des critiques auxquelles l'influenceuse a une nouvelle fois répondu : "Pour toutes les personnes qui disent que nous ne sommes pas une famille nombreuse. En France, 3 enfants c'est considéré comme une famille nombreuse (...) Ce n'est pas nous qui avons demandé à participer à l'émission, c'est l'émission qui est venue nous chercher. On a juste accepté le truc", a-t-elle confié en story sur Instagram.

Yaëlle Henry a aussi expliqué : "Dans le programme, il faut qu'on soit tous différents. Si on avait tous 6 ou 7 enfants, ce serait un peu répétitif. Là, on est des familles différentes et c'est ça qui fait la richesse du programme. Après, libre à vous de nous suivre ou pas. Peut-être que 3 enfants, ça ne plaît pas à certains."

"Arrêtez de me faire passer pour une opportuniste"

La participante à Familles nombreuses, la vie au soleil s'adressent ensuite à ceux qui l'accuse de rechercher le buzz : "Instagram, c'est mon métier. Ça fait 6 ans que je suis ici et 2 ans que j'ai mon entreprise et que je vis d'Instagram. J'ai pas attendu TF1 pour le faire (...) Certes, c'est une plus grosse visibilité, mais je gagne ma vie depuis longtemps en travaillant avec des marques et agences. C'était déjà mon travail. Arrêtez de me faire passer pour une opportuniste, je trouve ça ridicule."