Mélanie Gonzalez (Familles nombreuses) maman d'un 8e bébé : elle dévoile enfin le sexe et le prénom

Mélanie Gonzalez dévoile le prénom de son 8e bébé

"Pour l'instant, on se le garde un peu pour nous, on en profite. Pareil, le sexe du bébé on vous le dira plus tard", a annoncé Mélanie Gonzalez peu de temps après son accouchement de son 8e enfant. Ce bébé mystère porte donc bien son nom, mais comme promis, la participante à Familles nombreuses, la vie en XXL l'a présenté à ses abonnés après la rencontre avec ses autres bouts de choux, Margot, Nino, Paolo, Elio, Hugo, Malo et Cléo, et ses proches.

C'est sur Instagram que Mélanie Gonzalez a dévoilé le visage de son bambin tout en révélant son sexe et... son prénom : "Voici une petite photo de notre petit Marceau. 1h de vie et déjà tellement d'amour... Nous sommes tous trop fan 😍 Petit Marceau est né vendredi 3 septembre à 7h07 pour un poids de 3 kg 320 et 50 cm. Une nouvelle vie à 10 commence. L'amour ne se divise pas il se multiplie." La maman, à retrouver bientôt dans la suite de la saison 3 de l'émission de TF1, a donc donné naissance à un autre petit garçon !