Mélanie Gonzalez (Familles nombreuses) maman d'un 8ème enfant, le bébé caché des réseaux sociaux

Un 8ème enfant pour Mélanie et Franck

Mélanie Gonzalez et son mari Franck n'ont jamais été aussi proches de pouvoir constituer une équipe de foot avec leurs propres enfants. Comme vient de le confier la participante de l'émission Familles nombreuses : la vie en XXL, sa famille s'est encore une fois agrandie avec la naissance d'un nouveau bébé ce vendredi 3 septembre 2021.

"J'ai fait la première partie de la rentrée [avec les enfants cette semaine], mais je n'ai pas pu faire la deuxième partie car un petit 'bébé mystère' est arrivé hier matin" a-t-elle ainsi déclaré sur Instagram ce samedi 4 septembre 2021, à l'occasion d'une story. Et afin de rassurer tous ses abonnés, elle a immédiatement tenu à préciser, "Tout s'est très très bien passé. Il est en pleine santé, l'allaitement se passe très bien, je suis en pleine forme aussi."

Un bébé préservé des réseaux sociaux

Cependant, il faudra se montrer patient avant de pouvoir découvrir ce 8ème enfant, surnommé "bébé mystère" pour le moment. Là où le couple n'a habituellement aucun problème à dévoiler son intimité sur TF1, Mélanie et Franck veulent cette fois-ci réserver cette première présentation au monde extérieur à leurs proches, qui ne peuvent se rendre à la maternité pour cause de restrictions sanitaires liées au Covid-19.

"On ne va pas vous le montrer pour l'instant, car les enfants ne l'ont pas encore vu, la famille et les amis non plus, a confessé la jeune maman. Mais dès qu'on le peut, on vous le montre. Mais pour l'instant on se le garde un peu pour nous, on en profite. Pareil, le sexe du bébé on vous le dira plus tard".

Peu importe, le principal est que tout le monde aille bien. Bienvenue au petit nouveau et félicitations aux parents !