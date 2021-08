Familles nombreuses, la vie en XXL : la date de diffusion de la suite de la saison 3 dévoilée !

La date du retour de Familles nombreuses, la vie en XXL annoncée !

En attendant la suite de la saison 3 de Familles nombreuses, la vie en XXL, TF1 a offert aux téléspectateurs une déclinaison estivale de son émission, Familles nombreuses, la vie au soleil avec les Henry, les Villain Blanchard, les Dolley, les Bleuse, les Tondu et les Leclezio.

Une émission qui se termine (normalement) bientôt puisque les familles de Familles nombreuses, la vie en XXL reprennent du service dès le... 13 septembre 2021 à 17h30 sur TF1. Les épisodes seront rediffusés chaque vendredi à 21h05 sur TFX. Les mamans de la tribu Bambara et Pellissard, Rofrane et Amandine. n'ont pas manqué de partager la bonne nouvelle sur leurs réseaux sociaux. Alors, à quoi faut-il s'attendre pour ce retour ? À "toujours plus de bébés, d'imprévus, de surprises et de souvenirs" a teasé la chaîne.