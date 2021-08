Yaëlle Henry (Familles nombreuses...) : la raison pour laquelle elle a peur d'avoir un 4ème enfant

Tout quitter pour partir s'installer dans des endroits paradisiaques, c'est le pari qu'on fait les 6 familles de Familles nombreuses, la vie au soleil, l'émission dérivée de Familles nombreuses, la vie en XXL. Les téléspectateurs ne manquent pas de suivre leurs aventures sur TF1 et de réagir sur les réseaux sociaux. Certains ne se montrent pas vraiment tendres surtout avec les Henry car ils les considèrent comme une fausse famille nombreuse avec leurs 3 enfants seulement. Ils accusent aussi Yaëlle de participer à l'émission uniquement pour booster sa carrière d'influenceuse.

"J'ai failli y passer"

La jeune maman ne manque de réagir aux critiques des haters, mais aussi de répondre aux questions de ses abonnés. L'une d'entre elles revient d'ailleurs souvent : Yaëlle et Alex envisagent-ils d'agrandir leur tribu avec un 4ème enfant ? La réponse est... non. Suite à son dernier accouchement compliqué, Yaëlle Henry a peur de retomber enceinte, d'autant plus qu'elle a des problèmes de santé depuis la naissance de son fils Léo.

Elle souhaite avoir d'autres enfants, mais pas pour le moment : "J'aimerais en avoir plein. C'est tellement magique de donner la vie, de voir grandir des petits êtres humains. C'est vraiment ma chose préférée au monde d'être maman. Mais j'avoue que plus les années passent plus ça fait peur. Et puis j'ai failli y passer pour l'accouchement de Léo, ça me fait donc très peur aussi (j'ai des problèmes de santé depuis). Pour conclure, pas de projet bébé pour l'instant", explique Yaëlle en story sur Instagram.