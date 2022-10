"Vous voulez que je me tue ?" : Maeva Ghennam harcelée après l'histoire avec Maes, elle craque

Maeva Ghennam est (encore) la cible des internautes. La candidate de télé-réalité / influenceuse énerve tout le monde dans Les Cinquante sur W9 et, cette semaine, c'est pour autre chose qu'elle fait parler. Des vocaux de Maes ont fuité sur les réseaux et le rappeur s'y vante d'avoir couché avec la candidate des Marseillais après une after. Problème ? Maes est marié et papa de trois enfants dont des jumeaux, nés en 2022.

Depuis, il y a eu des twists. Si Maes a réagi et assuré que tout ça était un fake, le doute est plus que jamais permis. Les internautes sont en tout cas en plein doute après la publication d'une soi-disant discussion entre Maes et Maeva, publiée sur les réseaux. Le souci ? Elle ne contient presque aucune faute, étrange quand on follow l'influenceuse. Résultat ? Certains pensent qu'ils ont mis en scène cette fausse discussion pour cacher le fait qu'ils ont bel et bien couché ensemble. Bref, on est tous paumés !

Maeva Ghennam harcelée sur les réseaux, elle craque

Toute cette histoire semble en tout cas avoir pas mal de conséquences sur Maeva Ghennam. Dans une (très) longue story sur Snapchat de 12 minutes dont vous pouvez découvrir des extraits dans notre diaporama, Maeva Ghennam a expliqué être "fatiguée" et "à bout" après une vague de harcèlement sur les réseaux sociaux. "Je n'en peux plus. Mon corps ne tient plus (...) Je suis fatiguée psychologiquement, j'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais. (...) C'est trop, je n'arrive plus. C'est trop ce que je suis en train de subir sur les réseaux sociaux, gratuitement." explique Maeva Ghennam qui se dit même prête à arrêter les réseaux.

"Je suis à deux doigts de péter un plomb. Je ne comprends pas comment on peut être aussi méchant, aussi mauvais, comment on peut s'acharner sur des personnes sans être puni. (...) C'est un acharnement pour rien. Je suis à deux doigts d'exploser mon téléphone et d'arrêter tout ça. C'est en train de peser sur mon moral. Je suis forte mais au bout d'un moment, je n'en peux plus. Tous les jours, y'a une sauce sur moi. Y'a pas un jour où on ne parle pas de moi, où on essaie pas de me descendre." ajoute Maeva dans sa story, à retrouver dans notre diaporama.

Dans sa story, l'influenceuse confirme que les conversations qui circulent sont absolument fake. "Qu'on fasse des fausses conversations sur moi, ça, je ne peux plus. Je ne peux pas l'accepter. (...) Ce n'est plus possible de se faire harceler sur les réseaux sociaux, ce n'est pas normal. Je ne suis pas là pour me faire terminer tous les jours." confie-t-elle.

"Vous voulez quoi ? Que je me tue ?"

Dans son message, Maeva Ghennam avoue que toute cette histoire la pousse à bout. "Je suis un être humain. Avant d'être Maeva Ghennam qui fait de la télé-réalité et qui est connue, je suis un être humain avec un coeur (...) Vous voulez quoi ? Vous voulez que je me tue ? C'est grave ! Vous êtes des vrais malades mentaux." déclare l'ex de Greg Yega qui évoque aussi la tentative de suicide d'Aurélie Preston. "Ce sont les harceleurs qui poussent les gens au suicide." explique Maeva, qui ajoute quand même qu'elle ne va "pas en arriver là". "S'il vous plaît, laissez-moi tranquille parce que, vraiment, je suis à bout." demande t-elle.