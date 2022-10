"J'ai décidé aujourd'hui d'arrêter" : Aurélie Preston partage une lettre de suicide, les secours seraient arrivés à temps

Encore un drame dans le petit monde de la télé-réalité. Après François-Xavier de Secret Story 3 qui a mis fin à ses jours et Loana qui inquiète régulièrement ses fans, c'est Aurélie Preston qui a publié un message bouleversant sur son compte Instagram.

Ce lundi 3 octobre 2022, elle a publié un long texte dans lequel elle partage ce qui ressemble à une lettre de suicide. "J'ai décidé aujourd'hui d'arrêter, j'ai vu ce que j'avais à voir, j'ai voyagé, j'ai vibré, j'ai aidé, j'ai su écouter, être généreuse, j'ai pour ainsi dire tout donné. J'ai réalisé que l'être humain était devenu mauvais, je n'ai jamais compris le fait de tuer psychologiquement ou physiquement son semblable, pour moi, c'est comme se faire mal à soi-même", écrit-elle.

"Overdose comme tous bons artistes qui se respectent"

"Je ne peux juste plus continuer, je suis épuisée premièrement, écoeurée, dépitée, horrifiée, tétanisée, concernée et j'en passe, pour décrire le monde dans lequel on évolue et surtout dans lequel on vit à l'heure actuelle", continue celle qui était en couple fake avec Andréane dans Les Anges 8, avant d'ajouter : "Donnez-vous de l'amour car le secret est là. Nous venons du même endroit et nous finirons au même endroit, alors autant que ce voyage soit sympa. Si vous m'avez vraiment connue et aimée, vous comprendrez que c'est mieux comme ça que de souffrir tous les jours. PS. : Overdose comme tous bons artistes qui se respectent"

"R.I.P ce soir pour Preston ainsi qu'Aurélie"

"R.I.P ce soir pour Preston ainsi qu'Aurélie, ne jugez pas mon choix, la douleur est personnelle. Et s'il vous plaît, évitez le 'elle avait tout pour elle'. Vous n'imaginez pas d'où je reviens. Et ce que l'on a pu vivre pendant ces 30 dernières années", poursuit-elle en légende du post.

Des propos bouleversants qui ont tout de suite affolé sa communauté. Les blogueurs Mayamo TV et Skyress TVR ont partagé son post, qui a été supprimé depuis, sur leurs comptes. Dans les commentaires, tout le monde a tenté de trouver une solution pour venir en aide à l'ancienne candidate de La Villa des coeurs brisés 3.

Aurélie Preston aurait été prise en charge à temps

"J'ai mal au coeur là", a notamment écrit Anissa, chroniqueuse de l'émission AJA de Sam Zirah. "Jerem l'appelle, mais elle répond pas", indique-t-elle ensuite, avant d'annoncer une nouvelle plus rassurante : "ça y est ma puce elle a été prise en charge ♥️".