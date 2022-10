Maeva Ghennam et Maes : une discussion fake pour cacher leur coucherie ? Nouvelle fuite gênante, les internautes sont en plein doute

Maëva Ghennam se retrouve encore dans la sauce ! Depuis quelques heures, une rumeur affole le web : la star des Marseillais aurait couché avec Maes. Un audio dans lequel le rappeur se vante auprès de ses potes d'avoir eu une aventure avec la candidate a fuité. Pourtant, Maëva a rapidement nié. "Je n'ai jamais couché avec Maes. Sur le bon Dieu, c'est faux. Je suis rentrée seule, y'avait Akram et Niska et mes amies", a-t-elle déclaré dans une discussion dévoilée par Vaarruecos.

Maëva dément avoir couché avec Maes

Un peu plus tard, la candidate de télé-réalité a publié la capture d'écran d'une conversation qu'elle aurait eue avec le rappeur. Sur l'image, on voit Maëva lui dire : "Non mais toi à quoi tu joues à mentir et à me salir comme ça. Oui on était en after ensemble, mais on n'a pas couché ensemble". "J'me suis vanté d'un mensonge entre potes. Je ne savais pas que la trahison viendrait des plus proches. Désolé du dérangement ma grande", avoue de son côté celui qui est récemment devenu papa de jumeaux, avant d'ajouter : "Je suis le premier qui ne voulais pas que ce vocal fuite, j'ai femme et enfant". Ce à quoi Maëva répond encore : "A la place de mentir, fallait réfléchir aux conséquences. Rassure ta femme qu'il n'y a rien eu à part un after où il y avait plein de gens avec nous".

La "vraie" conversation fuite

Peu de temps après le post de l'ex de Greg Yega, une autre conversation a fuité sur les réseaux. Il s'agirait de celle qui aurait eu lieu juste avant les messages dévoilés par Maëva. On voit Maes lui expliquer son plan pour tenter d'éteindre la polémique. Mais, si certains internautes y croient, la plupart crient au montage !