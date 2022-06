Maes papa de jumeaux : le rappeur dévoile une photo et donne un indice sur leurs prénoms

Depuis qu'il est interdit de séjour à Sevran après plusieurs embrouilles, Maes se fait plutôt discret. Mais la raison de cette absence était aussi peut-être due au fait qu'il attendait non pas un, mais deux heureux événements ! En effet, le rappeur est devenu papa de jumeaux. Il l'a annoncé ce mardi 7 juin 2022 en publiant une photo de lui avec ses deux petits garçons en story Instagram. L'interprète de Dybala en feat avec Jul, qui a perdu 15 kilos avant son concert au Vélodrome, a caché le visage de ses bébés avec des émojis et n'a pas encore dévoilé leurs prénoms. On sait juste qu'ils commencent par un E et un R. "Al HamdoulilAllah, bienvenue au monde mes 2 garçons E et R" écrit-il en légende.

Maes devient donc père de trois enfants. Il était déjà papa d'une petite fille à qui il a fait une jolie déclaration d'amour dans le clip Prioritaire.