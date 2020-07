Maes papa : sa belle déclaration d'amour à sa fille dans le clip "Prioritaire"

En attendant l'arrivée de l'album 100% Sevran, sur lequel Maes sera avec DA Uzi, l'interprète de Madrina continue de fêter le joli succès de son deuxième album "Les derniers salopards", sorti en janvier 2020. Son opus a d'ailleurs été récemment certifié double disque de platine : une récompense que le rappeur a tenu à fêter avec son public en lui offrant trois nouveaux titres totalement inédits, Menotté, Prioritaire, Neb Nedal. Maes a aussi choisi l'un de ses sons pour célébrer la naissance de sa petite fille.

Maes dégaine trois sons inédits !

Dans Prioritaire, le protégé de Booba adresse une très belle déclaration d'amour à son bébé, né au mois de juin 2020 : "Centaines d'millions d'vues / Mais y'a qu'à toi que je donne de l'attention / J'te ferai passer avant moi-même (...) J'ai plus de place pour aimer quelqu'un d'autre dans mon coeur / Tu as remplacé la haine en moi, effacé mes rancoeurs / Ni le temps, ni le vent, pourront te causer de peur / Ni le sang, ni le son, pourront gâcher ton bonheur." Pour illustrer ces paroles dans le clip, Maes s'affiche simplement avec sa fille tous les deux vêtus de blanc.

Dans Menotté et Neb Nedal, l'interprète de Street parle de sujets un peu moins joyeux, mais tout aussi importants : les violences policières et son passé de délinquant rythmé par les gardes à vue et les histoires de drogue. Il fait aussi une référence aux attentats orchestrés par Ben Laden...