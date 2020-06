Kaaris boycotté de l'album 100% Sevran ? Da Uzi et Maes lui répondent, Booba se moque

Que se passe-t-il avec Kaaris ? Alors que Da Uzi et son manager préparent un album de compilation 100% Sevran avec des artistes originaire de la ville du 93 comme Da Uzi donc, mais aussi Kalash Criminel, 13 Block, Imen Es, Maes ou encore Ninho, K2A n'en fait pas partie. De quoi déchaîner les fans, qui ont dénoncé un "boycott" à cause de son clash avec Booba.

Kaaris boycotté de l'album de Sevran ? Il réagit

Alors que nombreux sont ceux qui s'attendaient à ce qu'il joue la carte du clash, Kaaris a en réalité joué celle de l'apaisement. "Chacun fait ce qu'il veut. S'ils font une mixtape et qu'ils estiment que je ne dois pas être dedans, il n'y a aucun problème, chacun fait ce qu'il veut.", a-t-il dit dans un audio publié sur Snapchat. "Remerciez-moi pour les travaux, ça fait un mois que je le mets. Je l'ai même mis dans mon album, c'est un truc que j'avais vu sur Internet, je parle de la trap, rien à voir avec Sevran. Da Uzi a dit la vérité. La ville de Sevran a été connue par rapport à ce qui s'est passé. Dieu merci, aujourd'hui, c'est connu pour la musique, pour le sport, pour le cinéma et les associations. Donc, c'est Internet qui se sert de ça pour créer quelque chose. Je sais que ça fait plaisir à d'autres personnes qui aimeraient qu'il y ait un vrai problème mais rien à voir. J'ai toujours remercié Da Uzi parce qu'il m'a soutenu à un moment précis et pour ça, je le remercie de ouf. C'est le poto, il n'y a rien du tout, tout ça c'est que de la merde."

Booba le clashe (encore)

Fait-il référence à son grand ennemi de toujours, Booba ? Il y a de grandes chances. Ce dernier a même réagi en le traitant de chèvre... "Y a Prince Cyril qui fait une mixtape aussi sinon si t'es chaud il a besoin d'une chèvre comme toi j'vais vous mettre en contact.", écrit-il sur Instagram en légende d'une vidéo. En story, il a ajouté : "Pauvre Armand, je t'avais dis 'ta seule issue c'est la bagarre'. Mais tu n'écoutes jamais papounet".