Maes papa pour la première fois : il partage une photo de son bébé 👶

Au niveau professionnel, tout réussit plutôt bien à Maes. Après le succès de "Pure", le rappeur a sorti son deuxième album "Les derniers salopards", porté par les sons Distant avec Ninho, Blanche avec Booba et Dybala avec Jul,. Depuis, il travaille sur le projet d'un opus 100% Sevran, sur lequel Kaaris n'est pas invité. Si l'absence d'"Armand" a surpris et déçu pas mal de monde, selon Maes, il n'y a pas vraiment sa place : "On t'a jamais vu dans la stup ni dans les travaux", a-t-il balancé.

Maes annonce la naissance de son enfant

Malgré cette petite polémique, Maes gère tranquillement son business... et sa vie personnelle qui est aussi au beau fixe. Pour preuve, l'interprète de Street est devenu papa pour la première fois. C'est en story sur Instagram qu'il a annoncé la naissance de son enfant et partagé la première photo de son bout de chou, sans dévoiler son visage (il est caché par des emoji coeurs) : "Al Hamdoulillah", a-t-il posté ce lundi 15 juin 2020. Si on regarde bien le cliché, le bébé de Maes a l'air d'être une petite fille. Félicitations en tout cas !