Clash Booba vs Magali Berdah : le rappeur contre-attaque et porte plainte lui aussi !

Quand on l'attaque, le Duc contre-attaque. Le jeudi 26 mai dernier, Magali Berdah a indiqué au Parisien qu'elle voulait attaquer Booba en justice pour cyber-harcèlement. En effet, depuis plusieurs jours, le rappeur attaque régulièrement l'agent star des candidats de télé-réalité sur les réseaux sociaux. Les fans du chanteur ne la lâchent pas également.

"Je n'ai aucune autre solution pour essayer de le stopper. Je suis dépassée par les évènements, dépitée et dans une extrême détresse. Je n'ai aucun autre recours que la justice. (...) et encore... Booba a déjà été condamné au civil et ses comptes supprimés. Mais il en a créé de nouveaux. Il est intouchable, il vit à Miami, et a une puissance de frappe énorme, avec 5 millions d'abonnés sur Twitter. De son compte en découlent des centaines d'autres d'internautes qui se mettent à me harceler, le jour, la nuit, avec des menaces de mort. Ce n'est plus une vie, je ne dors plus depuis trois nuits. Je ne fais que pleurer, je veux que cela s'arrête. J'ai une société avec 60 salariés et cela fait trois jours que je ne fous rien" a déclaré la business woman qui s'est lancée en politique.

Booba porte plainte aussi

Le Duc de Boulogne n'a pas mis longtemps à réagir. Dans un tweet, supprimé depuis, il dénonce "l'instrumentalisation de la justice par Magali Berdah". D'après lui, celle qui a déjà été victime d'harcèlement est "le pompier-pyromane de ses turpitudes qu'elle provoque pour mieux en faire commerce. Mme Berdah reproduit une mécanique dont elle est coutumière : publier des vidéos victimaires puis se prétendre en proie à du cyberharcèlement, fait extrêmement grave". D'après son avocat, "Booba ne peut être ni le comptable, ni le coupable" de ces accusations : "Booba n'a fait que relayer des informations publiques mettant en lumière un système très lucratif de Mme Berdah", notamment "une promotion d'opérations commerciales plus ou moins douteuses".

Enfin, pour B2O, la boss de Shauna Events fait de "l'incitation obsessionnelle à la chirurgie esthétique et mise en avant de personnalités issues de la téléréalité liées à des affaires judiciaires". Depuis cette annonce d'un dépôt de plainte, le compte Twitter du rappeur a été supprimé.