Magali Berdah porte plainte contre Booba : "Je n'ai aucune autre solution pour essayer de le stopper"

Après son clash avec Nathanya et Bastos, c'est maintenant à Booba que s'attaque Magali Berdah. Depuis plusieurs jours, le rappeur ne lâche pas la boss de Shauna Events sur les réseaux sociaux. Il l'a violemment taclé en partageant un post Instagram dénonçant des présumées arnaques de l'agent des stars de télé-réalité. Il a aussi appelé au boycott. Depuis, celle qui s'est lancée en politique s'est plainte à plusieurs reprises de l'acharnement qu'elle reçoit de la part du Duc de Boulogne et de ses fans.

"Les gens comme toi sont des dangers"

"Je vous présente mon nouvel harceleur ! Booba, un ancien chanteur qui malheureusement n'a plus de carrière et qui, pour exister, s'en prend à des femmes à longueur de journée (...) Il s'en prend à mon physique et à mon rôle de mère ainsi qu'à ma fille. Autant vous dire qu'on est dans le comble de la misogynie et de l'harcèlement (...) Les gens comme toi sont des dangers, tu véhicules de fausses informations, de la diffamation, et du mépris toute la journée. Et saches que tout petit rappeur que tu es, tu ne me fais tellement pas peur (...) Et je ne serai pas ta prochaine victime, car moi je vais te dénoncer" a-t-elle écrit en story, avant d'ajouter : "Le plus triste dans tout ça c'est que quand j'étais jeune, j'admirais le chanteur que tu étais ! Maintenant je te vois comme un harceleur horrible qui n'a pas d'âme (...) Saches que si TOI tu es un homme, alors très vulgairement : J'ai une sacrée paire de coui**** ! Je t'aimais bien mon petit Booba".

"Je n'ai aucun autre recours que la justice"

Dans une interview accordée au Parisien, celle qui a déjà été victime de harcèlement, a dévoilé qu'elle avait porté plainte contre le rappeur. "Je n'ai aucune autre solution pour essayer de le stopper. Je suis dépassée par les évènements, dépitée et dans une extrême détresse. Je n'ai aucun autre recours que la justice. J'ai pourtant demandé à des responsables de réseaux sociaux d'intervenir, comme celui d'Instagram, mais il ne me répond pas, il est au Festival de Cannes. Pourtant je le connais personnellement par mon travail" a expliqué Magali Berdah.

"Je ne dors plus depuis trois nuits"

"Donc il ne me reste que la justice, et encore... Booba a déjà été condamné au civil et ses comptes supprimés. Mais il en a créé de nouveaux. Il est intouchable, il vit à Miami, et a une puissance de frappe énorme, avec 5 millions d'abonnés sur Twitter. De son compte en découlent des centaines d'autres d'internautes qui se mettent à me harceler, le jour, la nuit, avec des menaces de mort. Ce n'est plus une vie, je ne dors plus depuis trois nuits. Je ne fais que pleurer, je veux que cela s'arrête. J'ai une société avec 60 salariés et cela fait trois jours que je ne fous rien" a-t-elle ajouté, visiblement au bout du rouleau.