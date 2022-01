Magali Berdah se penche sur la politique : sa vidéo avec Eric Zemmour divise les internautes

Heureusement pour elle, la femme d'affaire reçoit aussi des soutiens en commentaire de ses posts instagram : "Superbe initiative bravo ! Si ça peut convaincre les jeunes d'aller voter. Bravo Magali !", "Grâce à ton influence, les jeunes vont forcément regarder et réussir à les connaitre un par un avec leurs programmes, et voteront enfin par leurs propres opinions et non pas avec les "on dit". Bravo belle initiative", "Très bonne idée. Une nouvelle façon de convaincre le plus grand nombre d'aller voter pour exprimer son opinion. Après ces deux années difficiles et des décisions politiques qui ont leurs importances dans notre vie, le choix va être important", peut-on lire.