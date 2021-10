Magali Berdah en larmes dans TPMP : elle donne des détails glaçants sur le meurtre de sa belle-soeur

Magali Berdah a révélé dans TPMP que les filles de sa belle-soeur étaient inquiètes qu'elle et son compagnon ne répondent pas au téléphone. Du coup, elles ont décidé "de se rendre sur place. C'est Julie, l'aîné de 24 ans, qui a trouvé sa mère et son ami par terre, avec un drap posé sur eux". Ses soeurs ont "soudainement entendu crier donc elles sont venues la rejoindre".

Et un voisin qui a entendu les cris et serait le tueur présumé "est sorti de son appartement et l'a prise dans ses bras". "En fait, elle s'est jetée sur lui parce qu'elle a vu quelqu'un et elle voulait chercher de l'aide" a-t-elle expliqué, "Il est retourné dans son appartement et faisait comme s'il avait peur. Il disait qu'il ne souhaitait pas voir ça et ce sont les autres voisins qui sont venues les aider".

"Elle hurlait que sa mère était morte" : "Tenir pour les filles, c'est la priorité"

Magali Berdah qui avait défendu sa fille face à des haters a ensuite raconté avoir appris les décès par téléphone. "Kim, la moyenne nous a appelés en hurlant" a-t-elle déclaré, "Elle m'a appelé moi et Stéphane était à côté de moi donc c'était compliqué. Elle hurlait que sa mère était morte et dans ces moments-là, on ne sait pas ce qu'il se passe". Les nièces de Magali Berdah sont "perturbées et traumatisées. Elles sont fortes mais elles vont avoir besoin d'un suivi et d'être accompagnées. Elles sont restées avec la police jusqu'à 22 heures sur le parking et ont répondu à leurs questions jusqu'à 2 heures du matin".

"J'ai un rôle d'accompagnement" a-t-elle ajouté, "On encaisse beaucoup et on essaie d'être là. Pour l'instant, la priorité c'est de tenir nous. C'est ce que j'expliquais à mes beaux-parents. De tenir, pour les filles. C'est la priorité. Nous, on tient pour eux... Et on dormira un peu plus tard".