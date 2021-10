Magali Berdah rétablit la vérité sur la mort de sa belle-soeur :"J'ai vu et lu des choses horribles"

"Tout est faux", Magali Berdah dément les rumeurs sur les raisons de la mort de sa belle-soeur

C'est dans une longue série de stories publiées sur Instagram que Magali Berdah s'est exprimée pour la première fois sur le meurtre de sa belle-soeur, annoncé dans la presse le 10 octobre dernier. "On a vécu une horreur, un cauchemar. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on a vécu ces dix derniers jours. Donc j'ai préféré m'isoler et ne pas parler parce que déjà on n'était pas en état. Par respect aussi pour ma belle-soeur, il n'y avait rien à dire (...) J'ai vu, lu et vécu des choses horribles, vraiment . Ce qu'il s'est passé, c'est une leçon de vie." a d'abord expliqué la boss de Shauna Events, très émue, face caméra.

Si elle a décidé de prendre la parole, c'est surtout pour "rétablir certaines vérités" au sujet de la mort de sa belle-soeur. Certains médias évoquaient une histoire de drogue ou de mafia mais cet horrible drame n'avait vraiment rien avoir avec ça. "Il y a des choses qui ne peuvent pas se passer, il y a des choses qui ne peuvent pas être dites, il y a des choses qui ne peuvent pas être laissées comme ça, ce n'est pas normal" explique Magali Berdah.

"La première chose que je voudrais rétablir, c'est que ce n'était pas des règlements de compte, des drogues, des trucs comme ça (...) Sur les articles qui ont été faits, ils ont parlé de drogue, de mariage blanc. Tout est faux. Il s'avère que le présumé meurtrier a été incarcéré. Et c'était son voisin. On n'a pas encore les raisons" déclare-t-elle. Les rumeurs concernant la mort de sa belle-soeur était donc uniquement "du fake". "C'était pour être plus vendeur. Ça nous a fait du mal." explique celle qui a été victime de harcèlement sur les réseaux.

"Elle a été victime de la folie et de la barbarie humaine"

Dans ses stories, la responsable de Shauna Events déplore les nombreux articles ayant fait circuler des fausses rumeurs. "Son image a été salie, sa mémoire a été salie. (...) Ma belle-soeur avait trois filles, elle était en pleine fleur de l'âge. Elle vivait dans cette maison avec ses parents et ses filles. C'est un drame pour elle, pour ses filles, pour ses parents (...) pour sa famille parce qu'on ne comprend pas, il n'y a pas d'explication. Quand on l'a su, déjà, ça a été un choc. Les conditions de son meurtre ont été un enfer. (...) Elle a été victime de la folie et de la barbarie humaine" rappelle Magali Berdah qui dénonce aussi le fait que certains détails aient fuité dans la presse alors que même sa famille n'était pas au courant. "Je ne comprends pas le système." confie-t-elle avant de remercier la police, ses abonnés et ses proches. Aujourd'hui, Magali Berdah et sa famille veulent tourner la page même s'ils n'oublieront jamais ce drame.