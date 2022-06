Jul : moins 15 kilos pour son grand retour au Stade Vélodrome, "Je me sens frais !"

En moins de 10 ans, Jul a enchaîné les succès... et les albums. Depuis "Dans ma paranoïa" sorti en février 2014, le rappeur est hyperactif : "Extraterrestre", sorti ce vendredi 3 juin 2022, est déjà son 25ème album, sans compter ses succès en feat ou avec Classico Organisé. Pas étonnant qu'il soit le plus gros vendeur de l'histoire du rap français. Et il ne compte pas du tout s'arrêter là ! Plutôt discret d'habitude, Jul a donné une interview à BFM TV Marseille Provence et s'est confié sur sa préparation folle pour son nouveau show qui va enflammer ses fans.

Jul s'est mis au sport (et pas qu'un peu) pour son concert au Vélodrome

Pour son show au Stade Vélodrome ce samedi 4 juin 2022, Jul n'a pas fait les choses à moitié. En plus de préparer un concert de folie pour tous ses fans, le rappeur a dévoilé avoir tout fait pour être en forme et donner le meilleur de lui-même. Il s'est donc mis au régime et au sport. "Je fais du sport, j'ai perdu 15 kilos" a-t-il expliqué à BFM TV Marseille Provence. Oui, 15 kilos, rien que ça ! "Je continue le sport à fond, je suis régulier, je continue les répét', j'ai appris tous mes sons. Je fais du sport deux fois par semaine, je me sens frais !" a-t-il ajouté, prêt à tout donner pour le show de ce samedi.

"C'est un rêve, une revanche de la vie"

Pour Jul, se produire au Stade Vélodrome est un événement et bien plus. Avant d'être rappeur, il a été stadier. Rapper devant 60 000 personnes, c'est donc "un rêve, une revanche de la vie." a-t-il expliqué. "Pour moi, c'est inexplicable, c'est incroyable (...) Je me dis, merci ma team ! Je me dis que le travail paye. (...) De base, je pensais que j'allais être un flemmard dans ma vie, que je n'allais rien faire de ma vie parce que ma mère me criait dessus car je ne me levais pas, je n'allais pas au travail. D'un coup, dans la musique j'ai trouvé ça et je suis à fond, comme si c'était mon travail. (...) J'ai trouvé mon truc dans la musique." confie-t-il. Pour tous ceux qui n'auront pas la chance de voir Jul au Vélodrome, son concert sera retransmis le 10 juin prochain sur TMC.