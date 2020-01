Jul devient le plus grand vendeur de l'histoire du rap français

Il a sorti 3 albums rien qu'en 2019

Celui qui fait partie des artistes les plus écoutés sur Spotify en 2019 a réussi cet exploit car il est travailleur et très prolifique. Rien qu'en 2019, Jul a sorti pas moins de 3 albums : Rien 100 Rien, L'album Gratuit Vol. 5, et plus donc C'est pas des LOL, entré numéro un du Top. Un total de 88 morceaux inédits sur une seule année donc, qui justifie encore un peu plus son surnom de "Machine".

Et si cette première place a un si bon goût de victoire pour l'interprète de Wesh alors, Tchikita ou encore Ma jolie, c'est aussi parce qu'il est parti de rien. Sans contact dans le milieu de la musique, il a réussi à se faire un nom dans le rap game tout en restant indépendant. Il n'est pas signé dans une maison de disque, il a préféré lancer avec D'or et de platine, son propre label.

A ce sujet, la star avait d'ailleurs confié au Parisien : "Quand j'ai commencé la musique, je n'avais aucun espoir de percer. Je ne connaissais personne. Tout ce qui est arrivé s'est construit à force de travail, le mien, celui de ma famille, de mon équipe et de la team Jul".