Jul bat des records et devient le 2ème plus gros vendeur du rap derrière MC Solaar

En cinq ans de carrière, Jul ne s'est pas arrêté (ou presque). En effet, depuis qu'il s'est lancé dans la musique avec "Dans ma paranoïa", l'artiste a sorti pas moins de 12 albums dont deux rien qu'en 2019. Son dernier opus en date intitulé "C'est pas des LOL" lui permet d'entrer encore un peu plus dans l'Histoire de la musique.

Jul bat des records de vente

Sorti le 6 décembre dernier, "C'est pas des LOL" qui est composé de deux CD pour 38 titres inédits au total, permet à Jul de prouver une nouvelle fois qu'il est un acteur fort de la scène de la musique urbaine. Et pour cause, comme le dévoile Sens Critique, ce nouvel album a permis à Jul d'atteindre les 3 millions de ventes ! C'est mieux que Maître Gims, IAM, Booba, PNL ou Soprano ! Un seul artiste a fait mieux : MC Solaar. Le chanteur de Hasta la vista et Caroline cumulerait de son côté plus de 3,8 millions de ventes depuis 1990.

Un succès exceptionnel à plus d'un titre : Jul n'est pas signé dans une maison de disque "traditionnelle" mais sous son propre label, D'or et de platine. Une façon pour lui de garder son indépendance. "Je préfère rester indépendant. Je fais ce que je veux, comme sortir des albums gratuits. J'ai lancé la mode" avait-il confié au Parisien en juin dernier. Au sujet de sa fortune, la star du rap avait confié : "La musique me rapporte beaucoup d'argent, enfin je pense, car je ne regarde pas combien je gagne. Et cet argent, je n'en fais pas grand-chose en fait, je n'ai pas trop de passions, je ne vais pas en boîte, je ne fais pas les magasins, je ne vais pas au cinéma. Je ne peux plus y aller."