Jul annonce "Classico Organisé" : un album avec des rappeurs de Paris et Marseille ?

En octobre 2020, Jul a dévoilé du très lourd : un album réunissant 50 rappeurs marseillais. Rien que ça ! "13 Organisé" a remporté un gros succès, notamment grâce au single Bande organisée, avec Jul, Sch, Soso Maness, Naps, Solda, Houari, Kofs et Elams, qui comptabilise aujourd'hui plus de 344 millions de vues sur YouTube. Eh bien, Jul a décidé de ne pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'il prépare une suite à "13 Organisé" : "La suite est en chantier, mais un bon chantier, un bon démarrage de chantier, on a le terrain, on commence à tout placer bientôt."

Une compilation entre Paris et Marseille ?

Et si cette suite s'appelait finalement "Classico Organisé" ? Et si Jul passait à la vitesse supérieure en réunissant des rappeurs de Paris et de Marseille dans ce nouveau projet fou ? Car l'interprète de Mon bijou a posté un mystérieux compte à rebours sur Instagram avec en titre "Classico Organisé" et en date de fin le 29 octobre 2021.

Les internautes, eux, sont sûrs de retrouver une compilation entre la Cité Phocéenne et Paname. Ils pensent même que Kaaris, Sch, Hornet la Frappe, qui s'est confié en interview avec PRBK, Sofiane (ou Fianso), RK, Vegedream, Sadek, Alonzo, Oxmo Puccino, Niro ou encore Hayce Lemsi seront sur l'album événement, car tous ces rappeurs ont partagé le compte à rebours dans leur story Instagram.