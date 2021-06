"13'Organisé", le volume 2 confirmé par Jul : "C'est un bon démarrage de chantier"

"13'Organisé" 2 "en chantier" !

"En bande organisée, personne peut nous canaliser / Dans la zone, ça fume la fusée, pisté par les banalisées / Hasta luego, fais-en un, hasta luego, fais-en deux"... comment oublier les paroles du son Bande organisée, qui a eu droit à un remix par 8 rappeuses et qui a tourné partout tout l'été ? Ce morceau est sans aucun doute le plus gros succès de l'album "13'Organisé" dans lequel on retrouve les rappeurs marseillais Jul, Sch, L'Algérino, Dadinho, Thabiti, Naps, Soso Maness, Alonzo, Soprano ou encore Akhenaton. Depuis la sortie de ce projet fou, les internautes se demandent si un volume 2 est prévu.

La réponse est... oui ! Au mois de mars, Jul semait le doute sur "13'Organisé' volume 2, mais depuis ses confidences, la suite de l'opus s'est confirmée : "La suite est en chantier, mais un bon chantier, un bon démarrage de chantier, on a le terrain, on commence à tout placer bientôt. Je n'ai pas de date prévue, mais c'est dans l'année", a expliqué l'interprète de On m'appelle l'Ovni en interview avec Le Mouv'. En attendant la date, Jul dévoilera son nouvel album "Demain ça ira" le 25 juin 2021 !