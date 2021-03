Jul : un volume 2 de "13'Organisé" prévu ? Le rappeur répond avec SCH

Un volume 2 de "13'Organisé" ? Jul et SCH répondent

Y aura-t-il un 2ème volet de l'album "13'Organisé" ? Le projet fou de Jul, qui a réuni 50 rappeurs de Marseille dont SCH, Naps, Soprano, AM La Scampia, Alonzo, Soso Maness, Kofs, L'Algérino ou les groupes IAM, Fonky Family et Ghetto Phénomène, avait cartonné à sa sortie à la rentrée dernière. Et le titre Bande organisée avec Jul, SCH, Kofs, Naps, Soso Maness, Elams, Solda et Houari est devenu un énorme tube battant des records. Il a même eu une version féminine et féministe ! Beaucoup de fans se demandent s'il y aura un volume 2 avec les mêmes rappeurs ou d'autres artistes.

Jul et SCH, qui étaient invités de Fred Musa dans Planète Rap sur Skyrock, ont donné un début de réponse. Alors que SCH était en promo pour son nouvel album "JVLIVS II" (sur lequel il y a notamment le morceau Mode Akimbo, un feat avec Jul), un auditeur a demandé aux stars du rap si une suite à "13'Organisé" est en préparation, ou tout du moins prévu.

"Les projets quand ça doit se faire, je pense qu'il faut pas trop les dire pour qu'ils se réalisent" a réagi l'interprète de J'oublie tout, Tchikita, Ma jolie, C'est pas des LOL, On m'appelle l'ovni ou encore Wesh alors, "Donc ça sera une surprise, on verra bien, on verra il y a des belles choses". "Il y a des belles choses à faire, il y a de quoi faire en tout cas" a ajouté SCH, qui envisage de faire un album commun avec Jul.

"Il va se passer encore des choses dans le futur"

Et lorsque le J a expliqué comment il a réussi à monter cet album avec autant d'artistes marseillais, il a avoué que ça avait finalement été assez simple. "C'est une idée que j'avais, mais vu que je faisais mes projets, je me disais que je n'avais pas le temps, mais on l'a fait très rapidement, en deux mois, on a fait le projet" a confié Jul, qui est passé... par les réseaux : "Je suis parti sur Instagram j'ai demandé a tout le monde, et tous ont répondu présent".

"Et il va se passer encore des choses dans le futur" a-t-il renchéri, laissant donc supposer qu'il pourrait de nouveau rassembler les rappeurs de "13'Organisé" pour une suite. D'autant plus que ces opus réunissant des rappeurs qui ont grandi dans les mêmes endroits sont très à la mode. En témoigne par exemple l'album "93 Empire" de Sofiane avec Vald, Soolking, Sadek, Heuss l'Enfoiré, Kalash Criminel ou encore Suprême NTM.