SCH et Jul, bientôt un album commun ? "Si ça doit se faire, ça se fera"

"En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée, pisté par les banalisées". Vous reconnaissez ces paroles ? Elles ont tourné en boucle tout l'été sur les ondes, mais aussi sur les réseaux sociaux. Résultat ? Le son Bande organisée de Jul, SCH, Kofs, Naps, Soso Maness, Elams, Solda et Houari comptabilise plus de 277 millions de vues sur YouTube. Il est clairement le morceau numéro 1 de l'album "13' Organisé", porté par une cinquantaine de rappeurs marseillais, sorti en octobre 2020.

SCH et Jul, un album à deux ?

Ce gros projet a d'ailleurs donné quelques idées aux internautes. Et si SCH et Jul, qui a aussi collaboré avec Wejdene, enregistraient un album commun ? Qu'en pense l'interprète de Marché noir ? "Ce serait cool hein, je pense que ce serait trop bien, d'une part pour Marseille, d'une autre part pour nous. Pour moi, j'aimerais trop", confie SCH en interview avec Mouloud Achour pour Clique.

Il explique ensuite : "Si ça doit se faire, ça se fera, on a des atomes crochus. Jul il est pas cantonné à une musique 110 boom bap, il sait trapper, il sait driller, il sait faire un tas de trucs incroyables, il le prouve à chaque album. On a fait du son, on a kiffé faire du son, et je pense qu'on fera encore du son, et surtout avec tous les frérots de Marseille."

"Sur le tome 2, je m'inspire beaucoup moins de cinéma"

SCH profite de cet entretien pour parler aussi de son nouvel opus JVLIVS II, dont la sortie est prévue pour le 19 mars 2021 : "Sur le tome 2, le personnage est beaucoup moins mystique, on a essayé de le démystifier (...) Sur le tome 2, je m'inspire beaucoup moins de cinéma. Le tome 1 est en effet très inspiré du cinéma. Je m'inspire beaucoup plus du tome 1 que du cinéma. Après, je reste un ex-cinéphile, j'ai toujours mes classiques en tête."