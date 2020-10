Jul et 13 Organisé font dealer le sosie du Pr. Didier Raoult dans le clip "L'étoile sur le maillot"

Jul et le mot "buzz", c'est probablement le meilleur mariage de ces dernières années. Le rappeur n'a cessé de le prouver, il n'a besoin de personne pour faire parler de lui, son talent et ses idées lui suffisent pour se faire remarquer et adorer du public. Et ce n'est pas son nouveau clip qui nous fera penser le contraire.

Une référence improbable

Afin de mettre en image le morceau L'étoile sur le maillot issu de l'album 13'Organisé créé en collaboration avec les plus grands rappeurs marseillais du moment (L'Algérino, Alonzo, SCH, Stone Black, Le Rat Luciano, As ou encore Veazy), Jul et son nouveau collectif ont eu une idée aussi improbable que drôle.

A l'occasion de son couplet, L'Algérino s'est en effet lâché et a balancé une punchline déjà légendaire, "À Marseille ça vend du shit et de la chloroquine" en référence au traitement controversé pensé par le Professeur Didier Raoult - directeur de l'institut hospitalo-universitaire de Marseille, afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19. Mais ce n'est pas tout, pour bien appuyer ce tacle les rappeurs ont également intégré le sosie de ce fameux professeur dans le clip en train de dealer son médicament miracle.