Soso Maness se confie sur son nouvel album "Avec le temps" : "J'ai tué mon hit Zumba Cafew"

Soso Maness : après Zumba Cafew et Bande Organisée, il revient à son rap des débuts

Soso Maness, qui avait annulé la sortie de son album, est de retour avec le disque "Avec le temps". Un opus dispo depuis le 4 juin 2021, bien loin de son tube Zumba Cafew et du succès de Bande Organisée en feat. avec Jul, SCH, Kofs, Naps, Elams, Solda et Houari. Alors que l'album collectif "13'Organisé" pourrait avoir une suite, "13'Organisé 2" comme le sous-entendaient Jul et SCH, Soso Maness s'est confié sur son nouvel album dans une interview Off Screen pour PRBK. Et il nous a avoué avoir eu peur de rester enfermé dans les tubes Zumba Cafew et Bande Organisée. C'est pour ça qu'il revient à son rap des débuts, plus trash et plus intime.

L'artiste a assuré être très heureux d'être sur le projet avec les autres stars de la cité phocéenne, c'est simplement que le son a surpassé tout ce qu'il avait imaginé : "Je suis fier de Bande Organisée, ça m'a dépassé". Et par peur de se retrouver bloqué dans un style et ne plus pouvoir faire du rap à sa manière, il a aussi décidé de changer totalement en revenant à l'origine de sa musique : "C'est pour ça que j'ai tué mon hit, que j'ai tué ma gimmick Zumba Cafew en faisant un autre son Zumba Cafew de 5 min de rap". "Pour certaines personnes Soso Maness c'est Zumba Cafew" a déploré le rappeur marseillais : "Mais j'étais obligé de rassurer ma fanbase en leur disant : 'Calmez-vous, vous voulez du Soso ? Vous voulez du sale, des armes, de la prison et de la drogue ? Je suis là !'".