Soso Maness annule la sortie de son album, son père atteint du Coronavirus

C'est une situation totalement inédite que nous sommes en train de vivre. Il y a trois ou quatre mois, personne ne pouvait imaginer que le Coronavirus arriverait en Europe et en France : il est aujourd'hui bien installé, on est même passé au stade 3. Résultat ? En plus des écoles et universités, les bars, restaurants (la livraison de repas à domicile continue quand même), salles de cinéma, musées ou encore magasins "non-indispensables à la vie du pays" sont aussi fermés jusqu'à nouvel ordre. Les concerts des artistes, eux, sont soit annulés, soit reportés.

Soso Maness annule la sortie de son album "Mistral"

De son côté, Soso Maness a pris la décision d'annuler la sortie de son album "Mistral", prévue pour le 3 avril, pour une raison personnelle : son père est atteint du Coronavirus. C'est sur Instagram qu'il a annoncé la nouvelle : "Ma soeur vient de m'appeler en larmes pour me dire que mon père est aux urgences et qu'il ait contaminé par le Coronavirus. Je suis au bout de ma vie, j'ai peur pour lui, il est très âgé et j'ai besoin de lui dans ma vie. Je ne réalise pas encore ce qui se passe. Je suis dans le flou, mais on va se battre. Donc la FM, s'il vous plaît du fond du coeur restez chez vous, c'est important et ça n'arrive pas qu'aux autres. La sortie de mon album Mistral le 3 avril est annulée, vous comprenez bien pourquoi."