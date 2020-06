Validé : "une grosse caricature", le rappeur Soso Maness tacle la série de Franck Gastambide

Validé pas validée par tout le rap-game

Série événement de ce printemps sur Canal+, Validé a rapidement conquis le coeur du public avec son univers centré sur le rap au point d'obtenir une saison 2 qui entrera prochainement en tournage. Pourtant, si la fiction de Franck Gastambide entend faire honneur à ce genre musical qui cartonne en France, n'allez pas croire qu'elle fait l'unanimité auprès des principaux concernés.

Ainsi, après Booba qui a récemment taclé la série, "C'est encore une fois de la récup de bobo en manque de sensations fortes", c'est au tour de Soso Maness de se montrer critique vis-à-vis de Validé. A l'occasion d'une interview "surcoté ou sous-côté" de Booska-p, le rappeur - qui s'apprête à sortir son nouvel album intitulé Mistral, ne s'est pas montré tendre avec ce qu'il a vu à l'écran.

Une série faussement crédible

"C'est surcoté. Même si j'ai passé un bon moment devant durant le confinement, on reste sur une façon de filmer qui est très Gastambiesque, qui est une grosse caricature de la banlieue, de sa communauté, pour faire rire ou fantasmer" a-t-il ainsi déclaré. Selon Soso Maness, là où Validé se veut proche de la réalité, la série passerait au contraire à côté de son propos, "Moi qui connais la musique, même s'il y a des éléments qui me font penser à la réalité, c'est trop. Y a des bons trucs, mais après ça devient too much".

Comme quoi ? Parmi les scènes regrettée par le rappeur, il y en a une qui l'a particulièrement marqué, "Le toxico là, je lui mets une gifle et il va dormir. Il peut pas me menacer, c'est pas possible". Alors attention, n'allez pas croire qu'il cherche, à l'instar de Booba, à clasher Franck Gastambide, "encore une fois, je le dis, j'ai passé un bon moment en la regardant", néanmoins il s'avoue incapable d'expliquer pourquoi il n'a pas zappé, "Après peut-être que c'était à cause du confinement..."

Un petit tacle en douceur que ne renierait pas Hatik...