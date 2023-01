"Je serais plus riche si je vivais en France" : Jazz réagit à la polémique sur ses dépenses folles à Dubaï

Quand elle parle d'argent, Jazz Correia se trouve tout de suite dans la sauce. Il y a quelques jours, la star de la JLC Family a expliqué qu'il lui fallait au moins 35 000 euros par mois pour vivre. "Pour payer école, assurance maladie, assurance vie, électricité, activités scolaires, employés de maison, assurance voiture, essence, courses de nourriture : 35 000 euros par mois", a-t-elle déclaré. Une somme affolante qui lui a valu de nombreuses critiques et notamment celles des chroniqueurs de TPMP.

"Laurent ne doit rien à la France"

Ce lundi 9 janvier 2023, elle a pris la parole pour répondre à la polémique. "Ça fait plusieurs jours que je ne me suis pas exprimée sur ce sujet, apparemment il y a eu un choc thermique sur les réseaux sociaux quand je vous ai expliqué combien il me fallait par mois pour payer mes factures (...) J'ai du mal à saisir ce que vous attendez des célébrités, de ce que vous attendez qu'on vous dise parce que, quand on est honnête et sincère avec vous, on est critiqués. Et quand on est menteur ou quand on ne dit pas les choses, nous sommes des mythos. Il faudrait essayer de nous aider. Qu'est-ce que vous voulez, les mensonges ou la vérité ?", s'étonne celle qui a eu une soirée du nouvel an cauchemardesque.

"Il faudrait passer à autre chose. Ça fait quand même six ans que je vis à l'étranger. J'aimerais rappeler que Laurent n'a même pas la nationalité française, donc Laurent ne doit rien à la France (...) Il n'a jamais eu de passeport français de sa vie" répond-elle d'abord à ceux qui les critiquent encore parce qu'ils sont partis vivre à Dubaï.

"Je serais plus riche en France"

"En vrai, si vous voulez que je vous parle sincèrement encore une fois et cru... Ça peut vous choquer, mais je serais plus riche en France. Je sais que c'est marrant à dire, c'est un peu bizarre, mais c'est vrai", ajoute la candidate qui a offert une carte de crédit à sa fille de 5 ans.

"Je serais plus riche en France parce que je ne payerais peut-être que 300 euros de mutuelle et pas 5 000 euros. Je payerais une assurance voiture, chère certes, parce que les voitures de luxe, ça coûte cher, mais je ne pense pas que je payerais 100 000 euros l'année. L'école, mes enfants, même si je les mettais en école privée, au grand max, ça me coûterait 5 000 ou 6 000 euros par enfant l'année et non pas le mois. Je pense aussi à la nourriture, ici les produits français sont extrêmement chers", explique-t-elle.

"Tout est beaucoup plus cher qu'en France"

"Effectivement, là où on est gagnant, c'est que l'essence est moins chère à Dubaï et qu'il n'y a pas d'impôt, c'est vrai. Ce n'est absolument pas négligeable et franchement ça fait du bien à la gueule. Mais tout le reste est beaucoup plus cher. Assurance plus chère, école plus chère, bouffe plus chère, loyers plus chers, achats plus chers, les maisons sont 100 fois plus chères. Tout est beaucoup plus cher qu'en France", continue celle qui a dépensé une fortune pour le cadeau d'anniversaire de son mari.

"Voilà les amis, c'était pour être super honnête, pour clarifier la situation parce que je vois que ça tourne depuis une semaine. Je suis désolée hein, on m'a posé une question, j'ai voulu être honnête avec vous, transparente, sincère et ne pas vous mentir, pas vous prendre pour des débiles comme ils le font tous", conclut-elle.

Jazz est régulièrement attaquée car elle expose sa richesse, mais on ne peut pas lui reprocher d'être cash quand il s'agit de parler d'argent !