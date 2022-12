Jazz dépense une fortune pour le cadeau d'anniversaire de Laurent

>> "Mais quelle mytho" : en se tartinant une crème sur les fesses pour un placement de produit ridicule, Jazz a énervé pas mal d'internautes <<

Elle a lâché une fortune pour son cadeau

Et il a plutôt raison de remercier sa chérie. Car évidemment, cet anniversaire ne serait pas complet sans un beau cadeau. Et de ce côté-là, Jazz a mis le paquet. Sur Instagram, Laurent a dévoilé que son amoureuse lui a offert une montre de la marque Rolex. Après une petite recherche sur le web, on peut découvrir que ce modèle coûte la "modique" somme de 37 500 euros. Oui, rien que ça ! En plus de donner l'heure, cette montre en or jaune 18 carats de la gamme Submariner peut aussi être utilisée sous l'eau. Pratique quand on passe son temps dans la piscine !