"Je voulais mourir" : Jazz folle d'inquiétude pour son fils Cayden après un grave accident à l'école

Ce vendredi 25 novembre 2022, Jazz Correia et sa team La JLC Family ont remporté La Bataille des Clans sur TFX. Malgré la victoire, Cassandra, membre de leur team, a confié avoir vécu un enfer sur le tournage. "Même si je ne manque à personne, fin de l'aventure de La Bataille des Clans et il était temps ! J'ai énormément souffert sur ce tournage, entre des vérités qui font mal, des mensonges, des embrouilles H24.. J'ai tellement pleuré, souffert, que j'aurais aimé faire cette finale. Je méritais, après tout ce que j'ai vécu là bas, de finir cette aventure correctement. Mais non, ma santé en a décidé autrement. A cause du stress, des angoisses, j'ai eu une infection intestinale et j'ai fini hospitalisée 24h d'où le fait que j'ai quitté précipitamment l'aventure", a déclaré celle qui s'est remise en couple avec Giovanni dans l'émission.

"Votre fils a eu un accident dans la cour"

Des propos qui n'ont pas touché plus que ça Jazz, sa chef d'équipe, car la mère de famille était préoccupée par quelque chose de bien plus important. En effet, elle a reçu un appel très inquiétant de la part de la directrice de l'école de son fils Cayden. "Ce matin, le téléphone a sonné et c'était la proviseure de l'école. Elle m'a dit 'Madame Correia, je vous appelle moi parce que la maîtresse tremble, pleure, elle n'arrive pas à s'arrêter. Votre fils a eu un accident dans la cour. Il était assis à l'arrière d'un vélo, derrière un copain. Il a voulu s'enlever du vélo sans le dire au copain. Résultat, il s'est pris la roue dans le visage", a raconté Jazz en story Instagram.

"Je vous jure que je voulais mourir"

"En enlevant le strap à l'hôpital, je vois que c'est vraiment profond. Dans le trou, je vois carrément les dents de derrière ! J'en ai des palpitations. Le chirurgien a décidé de faire des points de suture et de mettre de la glue. Mon fils pleure et hurle à l'agonie parce qu'il ne peut pas bouger. Je vous jure que je voulais mourir. Cayden disait "Maman help moi". J'aurais voulu avoir cent fois sa douleur", a ajouté celle qui a récemment été victime de menaces.

Heureusement, le petit garçon va beaucoup mieux. Il a pu rentrer chez lui et sa maman l'a filmé en train de se reposer avec son gros pansement sur la lèvre. "Il n'a jamais ronflé de sa vie, j'espère que c'est juste la fatigue", s'est-elle encore inquiétée.

On souhaite un prompt rétablissement au petit Cayden.