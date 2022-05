Cassandra (La Villa 7) et Giovanni de nouveau en couple ? Une photo fuite !

Cassandra et Giovanni ont eu un véritable coup de foudre dans La Villa des coeurs brisés 7. Depuis, leur relation est rythmée de hauts et de bas. La candidate a été traumatisée par sa relation avec son ex, Théo, et a peur de revivre la même chose avec le séducteur. D'après un compte Instagram spécialisé dans la télé-réalité, ils se seraient remis ensemble sur le tournage de La Bataille des clans.

Giovanni et Cassandra s'embrassent sur le tournage de La Bataille des clans !