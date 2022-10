"Il dit qu'il va égorger mon mari" et "tuer mes enfants" : Jazz et Laurent menacés par un ancien proche, ils vivent dans la terreur permanente

Jazz et Laurent Correia sont sortis du silence. Après avoir posté des mystérieux messages sur les réseaux depuis des semaines, pour dire qu'ils allaient parler d'un grave problème, les stars de la JLC Family ont fini par tout balancer. Les parents de trois enfants (Chelsea, Cayden et London) seraient menacés de mort par un ancien ami du couple. Ils ont témoigné dans leurs stories sur Instagram.

"Je suis victime de Mehdi Arbi" a lâché la maman et influenceuse qui a récemment réagi au tacle de DJ Snake. "C'est l'heure. Je ne peux plus vivre comme ça, je ne peux plus gérer, j'ai essayé, je n'y arrive pas. J'ai été volée d'une très grosse somme ainsi que plein d'autres gens. Mais pire encore, mes enfants et moi sommes menacés de mort en permanence" a aussi déclaré Jazz.

"Il nous menace de mort tous les jours" a assuré celle que vous pouvez voir dans La Bataille des Clans sur TFX, "ce mec menace Laurent de me tuer moi et mes enfants en permanence". "Il dit qu'il va égorger mon mari, que je vais devenir veuve, il m'envoie des messages vocaux comme quoi il va tuer mes enfants" a-t-elle précisé, en montrant des messages WhatsApp pour preuves. "J'en peux plus de cette histoire, j'en ai des boules au ventre" a-t-elle avoué, à bout, se disant "terrorisée".

"Il a engagé des hommes pour aller à Bali tuer ma famille"

Jazz a précisé : "Il a envoyé des gens à Dubaï mais ici c'est sécurisé". "Il sait que mon mari est parti en vacances avec mes fils. Il a engagé des hommes pour aller à Bali et tuer ma famille. Ça fait 1 mois que l'on vit l'enfer chez nous" a-t-elle ajouté. D'ailleurs, Laurent a montré dans sa story Instagram qu'un drone est passé au-dessus de lui, et des véhicules ont été filmés par les caméras de sécurité devant la villa où il se trouve à Bali. Le père de famille qui a démenti avoir flirté avec Belle a indiqué : "En tout cas, s'il m'arrive quelque chose je me serais battu pour une bonne cause jusqu'au bout et on saura qui de toute façon m'a fait quelque chose".

"Il nous a volé une somme énorme"

Eh oui, car Laurent va aider d'autres personnes qui seraient aussi victimes de cet homme. Jazz et Laurent avaient investi de l'argent dans le business de Mehdi et auraient été arnaqués, volés, car il ne veut plus leur rendre leurs sous. "Il nous a volé une somme énorme" en plus des menaces de mort. "Il a commencé à devenir de plus en plus agressif", "quand j'étais en France, pour Danse avec les stars Jazz a dansé avec sa soeur Eva Queen dans DALS, ndlr). On apprend qu'il ne serait plus à Dubaï, et qu'il se serait échappé" a-t-elle raconté.

"Il a volé plein d'autres gens", "il a fait trop de victimes" qui "vivent dans la peur et n'ont pas le pouvoir de l'arrêter". Jazz a d'ailleurs partagé de nombreux messages d'internautes qui lui ont confié en MP avoir aussi été volés par Mehdi. "Laurent va vous aider" a-t-elle promis.