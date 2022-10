Danse avec les stars 2022 : chorégraphie ratée, Jazz vs Chris Marques... 17 tweets qui nous ont fait rire sur la soeur d'Eva Queen

Ce vendredi 30 septembre était diffusé un nouveau prime de Danse avec les stars 2022. Et pour l'occasion, les producteurs avaient préparé une soirée spéciale puisque chaque binôme a eu le droit à l'apparition d'un(e) invité(e) surprise au cours de sa danse, l'obligeant ainsi à terminer sa chorégraphie à trois ou à quatre.

Des invités surprises pour les binômes de DALS

Ainsi, Léa Elui et Christophe Licata ont été rejoints par la grand-mère de l'influenceuse, Thomas Da Costa et Elsa Bois ont vu l'actrice Pola (Ici tout commence) s'incruster, Billy Crawford et Fauve Hautot ont fait le show avec la femme du chanteur, tandis que Ines Vandamme et Florent Peyre ont ému le public avec la présence de Virginie Stref, la femme de l'humoriste.

Mais ce n'et pas tout, Stéphane Legar et Calisson Goasdoué ont de leur côté retrouvé Keen'V, Amandine Petit et Anthony Colette ont bénéficié du soutien du père de l'ancienne Miss France, Carla Lazzari et Pierre Mauduy ont eu le droit à l'incroyable coup de pouce d'Alizée et Grégoire Lyonnet, là où Anggun et Adrien Caby ont eu la chance d'être aidée par Jean-Marc Généreux. Enfin, clou du spectacle, Eva Queen et Jordan Mouillerac ont dû composer avec l'arrivée... de Jazz.

Les talents de danse de Jazz font rire Twitter

Et qu'on se le dise, si les duos ont plutôt bien géré ces invités surprises, il y en a un qui a plus souffert que les autres et c'est Eva Queen et Jordan Mouillerac. Alors que Jazz a été par le passé plusieurs fois citée pour participer à Danse avec les stars, que ce soit en 2020 ou 2021, sa performance hier soir nous a permis de réaliser pourquoi elle a toujours été recalée. Aucune synchronisation de sa part, agilité digne d'un balai, chorégraphie faite à l'arrache... même dans une kermess à l'école le résultat est moins gênant.