Jazz Correia (JLC Family) adepte de sorcellerie grâce à Carla Moreau ? "J'ai vu des choses de mes yeux"

On a encore pu le voir récemment avec le mariage d'Hillary et Giovanni qui a été marqué par de nombreuses absences étonnantes du côté des invités, l'amitié dans le monde de la télé-réalité est un concept aussi flou que rare. Néanmoins, cela ne signifie pas pour autant que c'est impossible.

Jazz adepte de sorcellerie ? Elle répond

Et ce n'est pas Carla Moreau qui nous contredira, puisque la femme de Kevin Guedj a pu compter sur un soutien très important à l'époque de la célèbre affaire de sorcellerie. En effet, tandis que le monde du petit écran semblait lui tourner le dos, Jazz Correia s'est à l'inverse rapprochée d'elle pour l'aider à traverser cette épreuve.

De quoi comprendre que la compagne de Laurent, qui s'apprête à quitter Dubaï avec sa JLC Family, est elle aussi une adapte de sorcellerie ? Pas du tout. Interrogée par Téléstar sur les raisons de cette association et d'une possible crainte de sa part pour son image, la candidate de télé-réalité a rappelé, "Non, c'est leurs trucs". En revanche, elle ne l'a pas caché, c'est un sujet qu'elle prend très au sérieux : "C'est vrai que j'ai vu des choses de mes yeux qui ont prouvé que tout ça était réel. Mais je m'en fous".

Une association facile pour les Correia et les Guedj ?

Par ailleurs, si les Correia se sont associés aux Guedj dans la nouvelle future émission La Bataille des Clans, Jazz a confié que cette collaboration avait mis du temps à se concrétiser. La raison ? "[Peur pour l'image ?] Moi j'avais plus peur dans le sens où je me suis dit que si elle avait été vraiment capable de dire des choses comme ça à l'encontre de gens qui étaient ses amis, alors nous..., a-t-elle précisé avec humour. C'était plus ça, c'était un peu la blague."

Des propos approuvés par Laurent, qui a de son côté assuré avec amusement qu'il n'avait "pas peur pour [son] image" en intégrant Carla et Kevin dans leurs aventures télé, mais plutôt "peur pour [sa] vie. (rires) On sait jamais si c'est réel". Des réponses aussi légères que drôles qui nous promettent une bonne ambiance à l'écran dans les futurs épisodes !