Hillary et Giovanni (Mamans et célèbres) mariés : deux stars de la télé-réalité pas invitées, coups de gueule sur Instagram

C'est le 25 juin 2022 qu'Hillary et Giovanni, que l'on peut suivre dans l'émission Mamans et célèbres (TFX), se sont mariés. Une cérémonie qui était très attendue de la mère de Milo et Matteo, dont elle gérait la préparation depuis des mois, mais à laquelle de nombreuses stars de la télé-réalité n'étaient pas conviées.

Aurélie Dotremont dégoûtée de son absence du mariage d'Hillary ?

Qui a bien pu être snobé cette année ? Aurélie Dotremont, son ancienne grande amie. Et si l'on se fie à sa récente réaction sur les réseaux sociaux, elle a visiblement eu du mal à digérer cette situation. "Déçue ? Non. Il y a longtemps que j'ai arrêté les amitiés à sens unique, a-t-elle ainsi déclaré. Les déceptions amicales font partie de la vie, mais pas de la mienne."

Même si elle a ensuite assuré souhaiter au couple "d'être heureux et le meilleur", Aurélie Dotremont a rappelé qu'elle n'avait dans tous les cas pas besoin de l'amitié d'Hillary et Giovanni pour être elle-même heureuse, "Si quelqu'un ne veut pas rester en contact avec moi et bien il ne le reste pas. Je ne cours pas après les gens. Et j'ai une bien trop grosse fierté et de la franchise qui m'empêchent de faire semblant de rien." On sent quand même la tristesse derrière ces propos.

Kelly Helard snobée, elle réagit

Mais qu'Aurélie se rassure, elle n'était pas la seule à ne pas avoir reçu son carton d'invitation. Parmi les absences remarquées, on peut également citer celle de Kelly Helard. Et là encore, cette sorte de boycott semble ne pas avoir été particulièrement bien vécu.

"Je n'ai pas été invitée, donc déçue de ne pas avoir su refaire notre relation d'avant, a-t-elle déploré lors d'une story publiée sur Instagram. Mais nous ne sommes pas amies donc pourquoi j'aurai été invitée ? Juste parce qu'on fait la même émission ? Non, je veux du sincère moi et non du fake télé".

Chercher des amis en faisant de la télé ? Mauvaise idée. Triste morale.