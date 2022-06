Hillary et Giovanni (Mamans et célèbres) mariés : revivez la cérémonie magique qui a bien failli être annulée

Ce samedi 25 juin 2022, Hillary et Giovanni, parents stars de Mamans et célèbres, se sont dit "oui" entourés de leurs familles et de leurs amis. Le mariage a tout de même pu se dérouler malgré le grave accident dont a été victime le marié il y a seulement quelques jours. Découvrez les images de la noce...

Un mariage qui a bien failli ne pas avoir lieu Mais si la journée a été parfaite, elle aurait très bien pu ne jamais se passer. Le 14 juin dernier, Giovanni a été victime d'un grave accident. Le jeune papa a été renversé par une voiture en voulant protéger Perle, le chien de la famille. "Perle a traversé la route. Gio a vu une voiture avancer très vite, il a voulu protéger Perle. Et du coup, Gio s'est fait percuter par la voiture. Je l'ai retrouvé par terre devant la maison hier soir. On est vite parti à l'hôpital en ambulance. Il devait se faire opérer aujourd'hui mais ça n'a pas pu se faire parce qu'il manquait des outils importants pour l'opération. Du coup, il se fait opérer demain à 11h. Son pied n'a pas été épargné. Il a eu une ouverture de plusieurs centimètres sur le pied. Donc, il s'est fait recoudre" a expliqué l'ex de Vincent Shogun. Heureusement, le mariage a tout de même pu avoir lieu, mais avec un Giovanni en fauteuil roulant. Nous adressons toutes nos félicitations aux jeunes mariés.