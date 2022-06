Hillary (Mamans et célèbres) dévoile la date de son mariage et s'inquiète : "Je ne fais que de chialer"

Les coups durs s'enchaînent pour Hillary. En avril 2022, la candidate de Mamans et célèbres a dû être hospitalisée après un malaise. Ce mardi 14 juin, c'est son chéri Giovanni qui a été victime d'un grave accident. Le jeune papa a été renversé par une voiture en voulant protéger Perle, le chien de la famille. "Perle a traversé la route. Gio a vu une voiture avancer très vite, il a voulu protéger Perle. Et du coup, Gio s'est fait percuter par la voiture. Je l'ai retrouvé par terre devant la maison hier soir. On est vite parti à l'hôpital en ambulance. Il devait se faire opérer aujourd'hui mais ça n'a pas pu se faire parce qu'il manquait des outils importants pour l'opération. Du coup il se fait opérer demain à 11h. Son pied n'a pas été épargné. Il a eu une ouverture de plusieurs centimètres sur le pied. Donc, il s'est fait recoudre" a expliqué l'ex de Vincent Shogun.

Giovanni a aussi pris la parole sur les réseaux sociaux : "C'est dur parce que j'ai très mal que ce soit au tibia, à la cheville et au pied. C'est dur parce que je me marie bientôt et que j'avais beaucoup de projets qui sont du coup annulés. (...) J'espère juste être à temps pour le mariage parce que c'est un an de travail, beaucoup d'argent et beaucoup d'investissement de la part de ma femme".

La date du mariage dévoilée

Heureusement, cet accident ne devrait pas empêcher les parents de Milo et Mattéo de se dire "oui". Le mariage devrait être maintenu et Hillary a enfin dévoilé la date en story Instagram ce samedi 18 juin.

"Je ne vous ai jamais dévoilé la date du mariage. Celle-ci est le 25... Dans une semaine. Nos invités arrivent dans 6 jours. Nous sommes toujours à Dubaï", écrit-elle en story, avant de prendre la parole pour partager ses inquiétudes : "J'ai tout qui fuse dans ma tête : Gio, les petits, l'organisation, le chien, le mariage, 'Est-ce qu'il va pleuvoir ?', 'Est-ce qu'on va y être ?'... Mais en tout cas Gio est fort. Il ne se plaint pas.. Franchement bravo... Moi je ne fais que de chialer... C'est lui le plus courageux".